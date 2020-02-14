Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'da flaş açıklamalar! Konuşurken masalara vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konuşmasından satır başları:

Pakistan'a ayak bastığımız andan itibaren bizi karşılayan tüm makamlara teşekkür ediyorum. Burada kendimizi yabancı görmüyoruz. Pakistan'da biz kendi evimizdeyiz.

Türkiye Pakistan kardeşliği tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir.

DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR

Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Dün Çanakkale bugün Keşmir. Her türlü baskıya rağmen Türk milletini yalnız bırakmayan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir.

Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil, gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil, muhabbetten geliyor.

Erdoğan konuşurken, Pakistanlı vekiller; sık sık masalara vurdu. Pakistan kültüründe masaya vurmak ‘alkışlama’ yerine geçiyor.

KALBİMİZDE HİSSETTİK

Pakistan'ın son yıllarda yaşadığı sel ve deprem felaketlerde tüm imkanlarımızla yardıma koştuk. 15 Temmuz'da Pakistan halkının duasını kalbimizde hissettik.

Pakistan FETÖ okullarını devrederek gerçek dostumuz olduğunu gösterdi. Geçmişte olduğu gibi daima Pakistan'ın yanında olacağız.

Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeye devam edeceğiz. Pakistan ve Türkiye olarak coğrafi konumları hasebiyle bölgedeki sıkıntılardan en çok biz etkileniyoruz.

Pakistan'ın acısı acımız, başarısı kendi başarımızdır.

Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır.

İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir.

BÜTÜN DÜNYAYA İLAN ETTİK

Mali eylem görev toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğiz.

Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir. 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' diyerek bütün dünyaya ilan ettik. Yıkım ve işgal planına en büyük tepkiye biz verdik. Hassasiyetimiz ortaya koyduk.