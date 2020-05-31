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31.05.2020 - 14:28 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Son dakika haberine göre... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hizmete açılacak Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, hastanenin yapımına ilişkin görüntüler ve bilgiler de yer aldı.

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