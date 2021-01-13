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13.01.2021 - 21:07 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rauf Denktaş' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rauf Denktaş' paylaşımı

Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."

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