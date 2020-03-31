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31.03.2020 - 15:55 | | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savcı Kiraz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce bugün görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savcı Kiraz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Savcı Kiraz paylaşımı

Bodrum'da kırmızı alarm!Bodrum’un tek girişi olan Torba trafik uygulama noktasında başka illerden gelen araçlar teker teker kontrol edildi. İlçeye giriş yapanların ateşleri ölçüldü, adres bilgileri ve telefonları kayıt altına alındı. Bodrum’a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin 14 gün evden çıkmama kuralına uymaları için takip edilecekleri bilgisi verildi.
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