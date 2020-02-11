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11.02.2020 - 13:36 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Fatih Saylak, Enes Alper, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Davut Özcan ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ceyhun Taş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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