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14.07.2020 - 10:50 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 28 yıllık polis memuru Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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