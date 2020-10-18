Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta flaş açıklama: Asla izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şırnaklı kardeşlerim 31 Mart'ta bizi mahçup etmedi. Şırnak ferasetiyle ve dik duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. Seçimlerle beraber ülkemizin terörle mücadelesi çok daha etkin bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır annelerine siz cesaret verdiniz. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını siz haykırdınız.

Bize tüm Türkiye'ye bu gururu yaşattığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Siz bize sahip çıktınız, biz de size sahip çıkacağız. Sizi bizi birbirine bağlayan bağlara sahip çıkacağız.

Kimseyi ayırmadan tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şırnak'ı büyütmeyi sürdüreceğiz.

İşte TOKİ'nin konutlarını Şırnak'ta görüyorsunuz. Nereden nereye. Bugün Şırnak'a gelirken elimiz boş gelmedik.

Bugün burada eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda 3,5 milyar lira değerinde 591 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

AYRIM YAPMADAN HİZMET ÜRETİYORUZ

Bugün Şırnak'a gelirken elimiz boş gelmedik. Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak’la buluşturuyoruz.

Bu hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkes tebrik ediyorum. Bundan böyle de yeni projeleri açmaya devam edeceğiz. Biz Allah'ın rızası milletin rızasını kazanmak için hizmet ediyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Bizim siyasi anlayışımızda ötekileştirme yoktur. Biz yatırım yaparken kökene değil, şehrin durumuna bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan, hizmet üretiyoruz.

"Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü" şiarıyla hizmet ediyoruz. Son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimizin en büyük ispatıdır.

770 MİLYON TUTARINDA TARIMSAL DESTEK

Sağlık, hükümetimizin en başarılı olduğu alanların başında geliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile hazırlıksız yakalandığı bu krizi biz en iyi şekilde yürütüyoruz. Muhalefetin ve bazı odaların sabotajlarına rağmen en iyi şekilde pandemi sürecini ilerletiyoruz.

Şırnak'ta 11 bin 110 konut tamamladık. Yolları, 191 kilometreye çıkardık.

Salgın süreciyle birlikte internet yatırımlarımız daha ehemmiyet kazandı. Fiberoptik kablo uzunluğu ise 2116 kilometreye çıktı. Şırnak ve Silopi barajlarını ilimize kazandırdık.

Şırnaklı çiftçilere 770 milyon tutarında tarımsal destek verdik.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Şu gerçeği artık herkes görüyor. Sandık ve demokrasi dışında hiçbir vesayet yoktur. Terörle ve baskıyla Siyasetin dizayn edildiği günler tamamen geride kalmıştır. Yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme hevesleri de boşa çıkmıştır.

Kimsenin aramıza nifak tohumu ekmesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına izin vermeyeceğiz. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur.

Tek vatan üzerinde ameliyata asla izin vermeyeceğiz.