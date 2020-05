Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'Ödemeleri bugün başlattık'

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Aydınlık yarınların teminatı olan gençlerle telekonferans yoluyla da olsa bu anlamlı gün vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizlerin şahsında, istikbalimizin umudu tüm gençlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın genç yüreklerine, Türkistan'dan Suriye'ye, Arakan'dan Bosna'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimize sevgilerimi iletiyorum." dedi.

Sözlerinin hemen başında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını şükranla yad ederek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Bu gece idrak edilecek Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Rabbimden bizi ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da sağlık, afiyet ve huzur içinde eriştirmesini niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

"19 MAYIS, HÜRRİYET AŞKININ NİŞANESİDİR"

Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen corona virüs salgını sebebiyle maalesef bu sene buruk bir ramazan geçirildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli günlerimizin, bayramlarımızın, tarihimize altın harflerle yazılmış kahramanlık destanlarının coşkusunu yeterince yaşayamıyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramınıza, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. Çünkü 19 Mayıs, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs, Çanakkale'de başlayan tüm zorluklara, imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş cehdidir. 19 Mayıs, İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, milletimizin de kurtuluşunun müjdesi olmuştur.

Böylesi derin manalar içeren bir günün, gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Sadece 19 Mayıs değil, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm safhaları, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin her bir aşaması, hayat mücadelenizi sürdürürken örnek alacağınız kıymetli birer hazinedir. Bunun için öncelikle hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde adil, hakikate ve hakkaniyete uygun olarak tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle, bizi biz yapan değerlerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak, hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin 101 sene önce Samsun'da atılan o ilk adımın anlamını ve önemini kavrayarak, hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum."

"EN BÜYÜK GÜÇ VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ SİZ GENÇLERİMİZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini vurgulayarak, "Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak, istikbalini inşa ediyor. 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz." dedi.

Türkiye'de gençlerin sadece eğitimde, güvenlikte, siyasette, ticarette değil artık hayatın her alanında varlıklarıyla ülkenin yolunu aydınlattığını belirten Erdoğan, vatan savunmasında olduğu kadar ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde daha özgür ve demokratik seviyelere ulaşmasında gençlerin en ön safta yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, gençlere şöyle seslendi:

"Sizlerin bilhassa siyasette ülkenin kaderine yön veren karar mekanizmalarında yer almanıza büyük önem veriyoruz. Nitekim gençlerimize olan güvenimizi, göreve geldiğimizde seçilme saçı 30 iken bunu 25'e, ardından da 18'e düşürerek gösterdik. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek olduk. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk ve ülke sathında yaygınlaştırdık. Yine göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken, şu anda 206 üniversitemiz var 81 ilimize dağılmış olarak. Yani her üniversiteye gidecek olan genç, artık yaşadığı memleketinden ayrılmadan o memleketindeki üniversitede de eğitim-öğretimine devam edebilir. 81 ilimizde 336 gençlik merkezimiz ve 90 genç ofisimiz kültür sanattan spora, kişisel gelişimden kodlamaya, yabancı dilden girişimciliğe kadar hemen her alanda sizlere hizmet veriyor."

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalınan bugünlerde gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin tamamının dijital ortama aktarıldığını dile getiren Erdoğan, her yıl 10 binlerce gencin ağırlandığı gençlik kamplarının sayısının 39'a ulaştığını, 81 ildeki 236 ilçede toplamda 774 öğrenci yurdunun gençlerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Erdoğan, 2002'den bu yana yurt yatak kapasitesinin 182 binden 678 bine çıkarıldığını belirterek, "Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Yine gençlerimize verilen aylık 9 lira olan beslenme yardımını 420 liraya yükselttik. Sadece 2019 yılında verdiğimiz beslenme yardığımı 1,5 milyar lirayı buldu. Bugün itibarıyla 1 milyon 591 bin gencimizi bu desteklerimizden faydalandırıyoruz." diye konuştu.

Spor alanındaki yatırımların meyvelerinin de toplandığını ifade eden Erdoğan, "2002 yılında 206 bin olan faal sporcu sayımız, 4 milyon 606 bine ulaştı. Sporcu yetiştirmede önemli bir rol üstlenen antrenörlerimizin 18 bin 674 olan sayısı ise 251 bini aştı." dedi.

"GENÇLERİMİZDEN PROVOKATÖRE KARŞI UYANIK OLMALARINI BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spordan sanata, bilimden siyasete kadar gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin salgın sürecinde ortaya koyduğu özverili, fedakar çalışmaları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızda, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan tüm gençlerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Elbette her şey gibi gönüllü faaliyetlerde bulunmak da bir nasip, şuur ve aidiyet meselesidir. Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma bile tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları ateşe verenler, polisimize kurşun sıkanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır. 1960 darbesinden itibaren Türkiye ne çektiyse, hangi operasyona maruz kaldıysa, hepsinin de arkasında bunların silüeti vardır. 1970'lerde gençlerimizi birbirine kırdırıp kanları üzerinden siyasi ikbal devşirenler de yine bunlardır. Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyor, sinsi emellerini çok iyi görüyoruz.

İnsanımızın inancına hakaret ederek, milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarının da gayet iyi farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimizden sosyal medyada sahte isimler, sahte hesaplar arkasına saklanan provokatöre karşı uyanık olmalarını bekliyorum."

"YURTLARIMIZI SALGINA KARŞI MÜCADELEDE BİR SÜRE DAHA KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, tüm insanlıkla birlikte Türkiye'nin de "sinsi düşman" koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Ülkemizin salgınla mücadelesine en büyük katkılardan birini yurtlarımız verdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecinde yurtlarımız gerçekten hayati bir rol oynadı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın sürecinde kalacak yer ihtiyacı olan herkese yurtlarımız kapılarını açtı. Yurtlarımızı salgına karşı mücadelede bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yüksek öğrenim öğrencilerinin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerinin bugünden itibaren başlatıldığını bildiren Erdoğan, "İnşallah bayrama kadar bu ödemeleri tamamlayacağız." dedi.

"ÜÇ KURALA MUHAKKAK RİAYET EDECEĞİZ"

Sürecin sporcuları olumsuz etkilememesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, 2019'da yetenek taraması sonucunda seçilen 110 bin öğrencinin eğitimlerini, antrenörler eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak online yayın üzerinden sürdürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcuların dahil olduğu, bilgilendirici içeriklerle kamu spotlarıyla sosyal medya canlı yayınlarıyla evde kalan vatandaşlar için 7 gün 24 saat faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

"Evde Kal Hareketsiz Kalma" projesinin ünlü sporcular ve alanında uzman antrenörler eşliğinde devam ettiğini aktaran Erdoğan, ayrıca EBA TV'de spor eğitim programlarının yayınlanmaya başladığını söyledi.

Erdoğan, koronavirüse karşı elde ettikleri başarıların kalıcı olmasının kendilerine bağlı olduğuna işaret ederek, "Rehavete düşersek Allah korusun çok daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Bilhassa gençlerimizin 'Bana bir şey olmaz' gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önem arz ediyor. Bunun için sokakta, işlerinde, okulda, pazarda, yani nerede olursak olalım maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Normalleşmeyi kesinlikle 20 Mart öncesi rutinimize geri dönüş olarak algılamayacağız." diyen Erdoğan, "Virüsün bir süre daha bizimle olduğu gerçeğini dikkate alarak hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Tüm bu hususlara riayet ettiğimizde inşallah kısa sürede koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, her zaman olduğu gibi salgınla mücadelede de bu ülkenin gençlerine güvendiğini belirtti.

Katılımcılar arasındaki sporculara seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli sporcu kardeşlerim bu vesileyle tabii ki jimnastikte dünya şampiyonu İbrahim Çolak kardeşime özellikle bu süreç içerisinde bunu da fırsata dönüştürmek suretiyle Allah'tan şifalar diliyorum. Tabii hepsinden öte içinizde biliyorum ki voleybolcu kardeşlerim de var ve yine genç yaşta maalesef bir kaza neticesinde şu anda sakat durumda olan Meltem kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum, Meltem'i yakından takip ediyorum ve yarından itibaren Ankara'da tedavisine ayrıca devam edeceğiz. Rabbim Meltem kızımıza da şifalar versin. Annesiyle de görüşmeler yaptım ve takibini başta doktorum olmak üzere hepsi yakından takip ediyorlar."