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31.10.2020 - 15:39 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktıİZMİR'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.
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