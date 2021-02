Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan trafik mesajı: Trafikte hedefimiz sıfır kaza, sıfır acı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu belirterek “Bizim içimizin soğuması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır. Bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın üstünde bir meseledir” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı”na katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

SAVAŞ BİLONÇOSU GİBİ: Bir dönem her akşam adeta savaş bilançosu gibi trafik kazası haberleri dinlerdik. Her gün, 20, 30 ölü gibi rakamlar rutin hale gelmişti. Çünkü yollar tek şerit gidiş, tek şerit gelişti. Üstelik çoğu da bozuktu. En küçük bir hata facia demekti. Bundan 18 yıl önce, hükümete geldikten sonra açıkladığımız, ilk 6 aylık acil eylem planında, ‘bütün yollarımız duble yol olacak’ dediğimde, birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık.

22 BİN KM BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK: Görevi devraldığımızda Türkiye’de çoğu da şehir içinde geçişi olmak üzere, sadece 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin km daha bölünmüş yol kazandırarak, bu rakamı 28 bin km’nin üzerine çıkardık. Aynı şekilde otoyollarımızın uzunluğunu da iki kat artırdık.

KAPASİTEMİZİ YÜKSELTTİK: Yaya Öncelikli Trafik Düzeni’ne geçtik. Trafik yönetim kapasitemizi de yükselterek, son iki yılda 6 bini emniyet, 2 bini jandarma olmak üzere 8 bin yeni trafik personelini göreve başlattık. Bugün trafik denetleme faaliyetlerinde toplam 28 bin 700 personel görev yapıyor. Trafik birimlerimize içinde motosikletlerden ekip arabalarına; dronelardan helikopterlere kadar 8 bin 400 taşıt tahsis ettik.

YÜZDE 33 AZALDI: Ortalama hız koridoru sayesinde otoyol ağında geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıpları yüzde 33 azaldı. Drone ve helikopter denetimlerimizde son iki yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi. Yollara yerleştirdiğimiz 790 maket trafik ekip aracıyla 3 km yarıçapında ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. Ülkemizde, 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010’da yüzde 13,4 iken, bu sayı 2019’da yüzde 5,9’a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk.

GÜVENLİ SİSTEM: Geçtiğimiz yıl yapılan Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansında tüm taraf ülkelerden 2030’a kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının bir kez daha yüzde 50 daha azaltılması istendi. 2050’de de sıfır can kaybı hedefiyle yeni stratejiler kabul edildi. Arkadaşlarımız 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Eylem Planı belgesini hazırladılar. İki temel yaklaşım geliştirdik. Birincisi güvenli sistem yaklaşımıdır. Bu da beraberinde güvenli yollar, güvenli hızlar, güvenli kullanıcılar oluşturma ihtiyacını getiriyor.

GERÇEK ANLAMDA SIFIR HEDEF: İkinci yaklaşım “vizyon sıfır” yaklaşımıdır. Trafikteki can kayıpları, yaralanmalarda gerçek anlamda sıfırı hedefleyerek hem toplumu hem de ilgili kurumları buna odaklamak istiyoruz. 2021-2023 dönemi için; 41 amaç, 104 hedef, 441 performans göstergesiyle bunların nasıl gerçekleştirileceği belirlendi. Öncelikli ve müdahale edilebilecekler alanlar olmak üzere iki ana bölüm oluşturuldu.









Trafik Medya Ödülleri sahiplerini buldu



Spor, sanat, tıp alanlarından belirlenen Trafik Medya Yüzleri şu isimlerden oluştu:



Prof. Dr. Ömer Özkan (Plastik cerrahi)

Sümeyye Boyacı (Paralimpik yüzücü)

İbrahim Çolak (Jimnastikçi)

Shane Larkin (Basketbolcu)

Hande Baladın (Milli voleybolcu)



Haber Programları Kategorisi:



1. TGRT-Hayatın İçinden Programı-Mehmet Aydın

2. TRT Haber-Dün Bugün-Selver Gözüaçık

3. ÜLKE TV-Erken Gündem-Şahin Karakaya.



TV dizileri kategorisi:



1. Sefirin Kızı- Hivda Zizan Alp (Star TV)

2. Şampiyon- Tolgahan Sayışman (TRT1)

3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-Ozan Akbaba (ATV)



Magazin Programları kategorisinde:



1. Gel Konuşalım- Cengiz Semercioğlu (TV8)

2. Söylemezsem Olmaz-Bilal Özbilge (Beyaz TV)

3. Neler Oluyor Hayatta-Nur Tuğba Namlı (Kanal D)