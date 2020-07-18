MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
ABONE OL
18.07.2020 - 21:06 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım videosuna da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıklarını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız."

"2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız."

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

18 Temmuz korona virüs tablosu! Bakan Koca 18 Temmuz korona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı

18 Temmuz korona virüs tablosu! Bakan Koca 18 Temmuz korona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı

Sıradaki Haber