15.11.2020 - 23:34 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.