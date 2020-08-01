01.08.2020 - 17:39 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun telefon trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.