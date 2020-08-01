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01.08.2020 - 17:39 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

İzmir'de orman yangını!İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.
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