Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz’de haritaları yırtıyoruz

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 9 tesisin açılış ve temel atma törenine katılan Oktay, terörle mücadelenin sürdüğünü dile getirerek şunları kaydetti: “Sınırlarımızın içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya’da tarih yazıyoruz. Libya’da oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin, teröristlerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar.”



‘Ömer Muhtar ruhu’



Oktay “Birtakım kırmızı çizgilerden bahseden darbeciler bilmelidir ki, Libya’da barışın geleceğini uluslararası hukukun meşru çizgisi belirleyecek. Libya’nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar’ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizin en güçlü şekilde yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.