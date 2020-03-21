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21.03.2020 - 14:57 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milleti ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek günün ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Miraç Kandili mesajı

Oktay, Miraç Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek günün ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğulduAntalya’da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle valilik bahçe duvarına çarpan kadın sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan kadını eşi ve kızı sakinleştirdi.
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