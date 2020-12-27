Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi, Milli Mücadelede ve TBMM'nin kurulmasında önemli bir merhale olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralı vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.