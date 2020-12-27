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27.12.2020 - 17:37 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi, Milli Mücadelede ve TBMM'nin kurulmasında önemli bir merhale olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralı vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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