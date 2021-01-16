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16.01.2021 - 02:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir."

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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