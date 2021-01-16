Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir."