Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını belirtti.

Oktay, "Vatandaşlarımızdan istirhamım, salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır. Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek, biraz daha sabır." ifadelerini kullandı.





Bugün itibariyle haftaiçi akşam 21.00’dan sabah 05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor.



Vatandaşlarımızdan istirhamım salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır.



Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek, biraz daha sabır...