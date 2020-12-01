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01.12.2020 - 21:28 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bugün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını belirtti.

Oktay, "Vatandaşlarımızdan istirhamım, salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır. Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek, biraz daha sabır." ifadelerini kullandı.

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