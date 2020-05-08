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08.05.2020 - 16:28 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kriz ortamında bile yatırımcı için güvenilir limandır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin sahip  olduğu güçlü üretim altyapısı, dinamik iş gücü ve pazar olanaklarıyla kriz  ortamında bile yatırımcı için güvenilir liman olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kriz ortamında bile yatırımcı için güvenilir limandır

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle  katıldığı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türkiye ve ABD arasındaki ticari iş birliğinin önemini vurguladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19)  sebebiyle belirsizliğin üst seviyede olduğuna, alışılmışın dışında bir süreçten  geçildiğine işaret eden Oktay, toplumları birçok yönden derinden etkileyen  salgının küresel ekonomide de yakın tarihin en ciddi ekonomik şoklarından birini  yaşattığını söyledi.

Oktay, tedarik zincirlerinde ham madde, ara ürün ve hizmet arzı  devamlılığında yaşanan küresel sıkıntılara dikkati çekerek, uluslararası  ticarette, sınır ötesi sermaye hareketlerinde ve emtia piyasalarında görülen sert  dalgalanmaların makroekonomik göstergelere yansıdığını ifade etti.

"TÜRKİYE KRİZ ORTAMINDA BİLE YATIRIMCI İÇİN GÜVENİLİR LİMANDIR"

Oktay, tüm bu göstergelerin ticari ilişkiler ve yatırımlarda da birçok  şeyin eskisi gibi olmayacağının göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Değişmeyecek  gerçek, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, dinamik iş gücü ve pazar  olanaklarıyla kriz ortamında bile yatırımcı için güvenilir bir liman olmasıdır.  Salgının etkileri tüm dünyaya, Çin gibi tek bir üretim merkezine bağlı olmanın  sürdürülebilir bir politika olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Küresel şirketler  bu doğrultuda üretim merkezlerini yeniden konumlandırmaya başladılar. Türkiye  birçok farklı sektörde üretim ve yatırımda merkez üssü olmak için kabiliyete  fazlasıyla sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulamaya  koydukları ekonomi politikaları ve teşviklerinin yatırımcılara geniş avantajlar  sunduğunu ve hedef odaklı olduğunu anlatan Oktay, "Türkiye'de yatırım yapan tüm  girişimcileri milli olarak görüyor, yerli veya yabancı ayrımı yapmıyoruz." dedi.

"DIŞ YATIRIMLARIN TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMESİNİ ARZU  EDİYORUZ"

Oktay, küresel tedarik zincirlerinin yeniden tanımlanmaya başladığı bu  ortamda Türkiye'nin yatırımcılara cazip avantajlar sunduğunun altını çizerek,  "Salgın süresince ve salgın sonrası oluşacak 'yeni normal'e göre hem ülkemizdeki  mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış  yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz." diye  konuştu.

Fuat Oktay, Kovid-19 salgınının, zengin-fakir ülke ayrımı yapmadan  dünyanın en büyük ekonomileri de dahil olmak üzere her bölgeyi olumsuz etki  altına aldığını, faturasının her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade etti.

"DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALARA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Salgın sürecinin ülke ekonomisindeki etkilerinin nisandan itibaren  yoğun şekilde hissedildiğini belirten Oktay, "Nisan ayında ihracatımız geçen  senenin aynı dönemine kıyasla 6,3 milyar düşerek 8,9 milyar dolar olarak  gerçekleşti. Diğer yandan döviz kurundaki dalgalanmalara karşı mücadelemiz devam  ediyor. Salgının etkilerine rağmen Türkiye, böyle bir kriz durumuna belki en  tedarikli ve altyapısıyla en hazırlıklı ülkelerden birisidir." dedi.

"BU DÖNEMİ DE FIRSATA DÖNÜŞTÜREREK ARKAMIZDA BIRAKACAĞIZ"

Oktay, kriz yönetiminin Türkiye'nin ciddi tecrübe kazandığı konulardan  olduğunun altını çizerek, "Hiçbir panik yapmadan, son derece sakin şekilde,  fırsata dönüştürebileceklerimize odaklandığımız bir yapı var. İnanıyorum ki bu  dönemi de fırsata dönüştürerek arkamızda bırakacağız." değerlendirmesinde  bulundu.

Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ülke ekonomisinin krizlerden  sonra hızlı toparlanma refleksine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu belirten  Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajlar sayesinde  ülkemizin para politikaları, maliye politikaları ve ekonomi politikaları  senkronize olmuş durumdadır. Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yanı  sıra döviz likiditesinin korunması için G20 ülkeleri ile swap görüşmeleri devam  ediyor. Küresel ekonomide güvenin yeniden tesis edilmesi için swap anlaşmalarının  taraflarının yaygınlaştırılmasının yakın takipçisiyiz. Şu anda Merkez Bankası  rezervlerimiz yeterli durumda ve dalgalı kur rejiminde bir değişiklik yok. Swap  anlaşmaları yoluyla gerçekleşecek döviz enjeksiyonu, döviz likiditesi riskini  ortadan kaldıracaktır."

"HİÇBİR KONUDA ARZ SIKINTISI ÇEKMEDİK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin salgınla mücadelede  başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek, sağlık ekipmanlarından gıda teminine  kadar hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşanmadığını vurguladı.

İç piyasanın ihtiyacını karşılamanın yanında dayanışma ruhuyla dost ve  müttefik ülkelere de yardımda bulunduklarını anımsatan Oktay, "Toplam 57 ülkeye  tıbbi ekipman yardımı yaptık. 28 Nisan ve 1 Mayıs'ta ABD'ye de maske, yüz  koruyucu, göz koruyucu, N95 tipi maske ve tulum gönderdik. Ülkemizden sağlık  ekipmanı almak isteyen ABD'li firmalara ihraç izinleri vererek tıbbi malzemelerin  sevkiyatında kolaylıklar sağladık." bilgisini paylaştı.

Salgın döneminde Amerikan Şirketler Derneği üyelerinin temsilcisi  oldukları firmaların ülkelerindeki muhataplarla istişare ve iletişiminin önceki  dönemlere göre daha kritik bir hal aldığını belirten Oktay, tüm ülkeler için zor  olan bu sürecin fikir alışverişinde bulunularak ve karşılıklı çözümler üretilerek  aşılabileceğini vurguladı.

"NORMALLEŞME DİNAMİK BİR SÜREÇ"

Normalleşme adımları ve sonrasını kapsayan dönemi etkin şekilde  planlamak için sahadan gelen geri dönüşlere büyük önem verdiklerine dikkati çeken  Oktay, "Bu çalışmanın özelliği senkronize olmasıdır. Yani bir senfoni gibi  ilişkili tüm sektörlerin eş zamanlı olarak tekrar ayağa kalkacağı bir tasarımı  içeriyor. Dolayısıyla, tüm bakanlıklarımızla, özel sektörle, ilgili tüm kurum ve  kuruluşlarımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde normalleşme sürecinde ikinci  aşamaya geçmiş durumdayız. Geçen hafta bunu Cumhurbaşkanımız da ilan etti.  İleriye dönük olarak ay ay bütün her şeyi belirlemiş olmakla birlikte bu dinamik  bir süreç." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER HAFTA KAMUOYUYLA PAYLAŞIYOR OLACAK"

Fuat Oktay, normalleşme sürecinin her hafta, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi  Toplantısı'nda Kovid-19 ile mücadeledeki duruma göre değerlendirileceğini  kaydederek, "Tamamen corona virüsle mücadelede kazanımlarımızı kaybetmemeye odaklı  bir normalleşme planı çalıştık. Kazanımlarımızı kaybetmemeye odaklı da bunu adım  adım yürütmeye alıyor olacağız. Her hafta da nelerin hayata geçirileceğini  kamuoyuyla Cumhurbaşkanımız paylaşıyor olacak." dedi.

 

 

Bakan Varank canlı yayında 3 üniversitenin koronavirüs testlerine başladığını duyurduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Varank aşı müjdesini "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı." sözleriyle duyurdu.
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