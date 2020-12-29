29.12.2020 - 20:50 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vahşice katledilen Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur." ifadelerini kullandı
Oktay, Twitter hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur."
Aşı taşıyan uçak Pekin'den havalandıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.