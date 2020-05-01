01.05.2020 - 14:22 | | DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '1 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Oktay, Twitter hesabındaki mesajında, "Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye’den Viyana'ya dönen gurbetçiler: Türkiye'den döndüğümüze pişmanızCorona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de kalan Avusturya vatandaşlarının yanı sıra aralarında ülkede yaşayan Türk gurbetçilerin de bulunduğu 200 kişilik kafile, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan Sunexpress havayolu şirketine ait uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi. Viyana (Schwechat) Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan Türk vatandaşları Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunarak, " Mecbur olmasak Viyana'ya gelmezdik. Türkiye cennet döndüğümüze pişmanız" dedi.