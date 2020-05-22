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22.05.2020 - 19:15 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

Oktay, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ezan-ı şerifin yüzyıllardır bu topraklarda imana ve ibadete olduğu kadar birlik ve beraberliğe de çağrı olarak semalarda yankılandığını vurgulayan Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesine yer verdi.

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
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