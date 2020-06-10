10.06.2020 - 23:28 | | DHA
CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay'dan, 'dijital farkÄ±ndalÄ±k' paylaÅŸÄ±mÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, "Dijital farkÄ±ndalÄ±k, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve milli teknoloji hamlemizin Ã¶nemli dayanaklarÄ±ndan birisidir" dedi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay,Â dijital farkÄ±ndalÄ±k kapsamÄ±ndaÂ Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Dijital farkÄ±ndalÄ±k dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve milli teknoloji hamlemizin Ã¶nemli dayanaklarÄ±ndan birisidir. Dijital dÃ¼nyadaki mÃ¼cadelenin kazananÄ± olmak elimizde" ifadelerini kullandÄ±.Â