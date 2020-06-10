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10.06.2020 - 23:28 | | DHA

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay'dan, 'dijital farkÄ±ndalÄ±k' paylaÅŸÄ±mÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, "Dijital farkÄ±ndalÄ±k, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve milli teknoloji hamlemizin Ã¶nemli dayanaklarÄ±ndan birisidir" dedi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay'dan, 'dijital farkÄ±ndalÄ±k' paylaÅŸÄ±mÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay,Â dijital farkÄ±ndalÄ±k kapsamÄ±ndaÂ Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Dijital farkÄ±ndalÄ±k dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve milli teknoloji hamlemizin Ã¶nemli dayanaklarÄ±ndan birisidir. Dijital dÃ¼nyadaki mÃ¼cadelenin kazananÄ± olmak elimizde" ifadelerini kullandÄ±.Â 

Kütahya'da dolu ve sel hayatÄ± felç ettiKütahya'nÄ±n Domaniç ilçesinde, etkili olan dolu, günlük yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Sokaklar göle döndü, çok sayÄ±da araç yolda kaldÄ±.
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