04.12.2020 - 17:57 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Madenciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.