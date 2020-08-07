Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'faiz lobisi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonominin ve sanayinin çarklarının salgın döneminde döndüğünü ve güçlü şekilde dönmeye de devam edeceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" dedi.



Oktay ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanında olduklarını vurgulayarak, '#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketini paylaştı.