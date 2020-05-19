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19.05.2020 - 18:12 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'le şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdıBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Sevgi S. (28), görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Üzerinden kimlik de çıkmayan Sevgi S.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.
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