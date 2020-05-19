Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'le şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.