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20.10.2020 - 09:03 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs ile mücadelede, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.

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