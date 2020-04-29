29.04.2020 - 12:53 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kahramanlık destanı
Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;
Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.
Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.
Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.
Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.
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