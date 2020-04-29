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29.04.2020 - 12:53 |

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kahramanlık destanı

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kahramanlık destanı

Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.

Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.

Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.

Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kahramanlık destanı

Gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler heyecanlandırdıRize'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, vatandaşlar tarafından görüntülenen gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, heyecanla birlikte korku yarattı. Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, “Büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şahadet getirdik” dedi.
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