Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO müttefiklerine 'Türkiye'nin dayanışmasını' örnek gösterdi

Kalın, Stoltenberg'in, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, Türkiye'yi "ittifak dayanışmasının örneği" olarak gösteren mesajına yanıt verdi.

Sözcü Kalın, paylaşımında, Türkiye'nin, kriz ve zorluk zamanlarında müttefikleriyle dayanışma gösterdiğine işaret ederek, müttefiklerinden de aynısı yapmasını beklediklerini vurguladı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda da "Tarihte bir dönüm noktasının ortasındayız, bir paradigma değişim anı yaşıyoruz. Bu zorlu sınama, ya bizi birbirimize yakınlaştırır ya da giderek daha belirsiz ve kırılgan dünyada bizi yabancılara dönüştürür. Seçim bizim." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.