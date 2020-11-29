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29.11.2020 - 12:01 | | DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuza desteğimiz tamdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuza desteğimiz tamdır

İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

Kadıköy’de eğlence mekanına gece baskınıKadıköy’de polis ekipleri korona virüs kısıtlamalarına rağmen gece saatlerinde açık olan bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Ekipler mekanda bulunan 103 kişiye toplamda 324 bin lira cezai işlem uyguladı.
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