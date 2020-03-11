Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Panik yok, tedbir var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, corona virüsü hakkında bilinmesi gereken ve alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan broşürü paylaştı.

Kalın, mesajında "Panik yok, tedbir var. Corona virüsü karşı ciddi tedbirler alındı ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Lütfen hepimiz bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım" ifadelerini kullandı.