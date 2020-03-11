11.03.2020 - 11:04 | | DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Panik yok, tedbir var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından, "Panik yok, tedbir var" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, corona virüsü hakkında bilinmesi gereken ve alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan broşürü paylaştı.
Kalın, mesajında "Panik yok, tedbir var. Corona virüsü karşı ciddi tedbirler alındı ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Lütfen hepimiz bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım" ifadelerini kullandı.
Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.