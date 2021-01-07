07.01.2021 - 00:58 | | AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizcesini de paylaştı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 6, 2021