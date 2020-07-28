‘Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir”dedi.

Çelik, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu; Cumhuriyetin bu nitelikleriyle herkesin ortak çatısı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin siyasal rejiminin büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçtiğini ve geleceğe yürüdüğünü anımsatan Çelik, “Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir” dedi. Çelik, şöyle devam etti: “Sorumluluğumuz ahlâki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz.”

‘İlelebet payidar...’

Çelik, cumhuriyetin milletin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış hali olduğunu ifade ederek, “Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız. Duamız milletimizledir. Gayretimiz biricik ülkemiz içindir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.