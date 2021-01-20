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20.01.2021 - 17:55 | | DHA

Dehşet dolu dakikalar! Buzlanan yolda böyle kaza yaptı

Bursa’da kar yağışının ardından buz tutan yolda kayan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa’da geçen hafta başlayan kar yağışının ardından sokak aralarında ve yollarda buzlanmalar oluştu.

Sürücülerin, buzlanma nedeniyle trafikte yaşadıkları zor anlar kameralara anbean yansıyor. Buz tutan bir yolda yokuş aşağı inen ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başladığı anlar, o sırada cep telefonu kamerasıyla  kar manzarası çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kayan aracın bir evin bahçe duvarına çarparak devrilmesi yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinde yapılırken polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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