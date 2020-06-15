‘Demokrasi için kavga vereceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyesi gençlerle bir araya geldi. Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

BALIK BAŞTAN KOKAR: Hukuk devletinin bütün kuraları ile geçerli olduğu bir devlet yapısını oluşturmak için önce topluma iyi bir eğitim vermek gerekiyor. Ahlaki temelleri güçlü bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Siyasi Ahlak Yasası değimiz, bugüne kadar olmayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Ayrıca siyasetin, toplumun hassas duygularıyla oynayarak oy devşirme gibi bir alana savrulmaması gerekiyor. Bunlar üzerinden siyaset yapılmalı. Bizde bir söz var: Balık baştan kokar. Baştaki kişi temiz ve dürüst olacak.

VERGİLER NEREYE HARCANIYOR: Japonya’da dört saat sular akmadığı için belediye başkanı istifa etti. Bizde 15 gün sular kesildi, vatandaşlarımız belediye başkanına tankerle su geldi diye teşekkür etti. Bu sular niye kesildi, niye önlem alınmadı diye sorulmadı. Ödediğiniz vergiler nerelere harcanıyor. Şehir hastaneleri, havaalanı, köprü, otoban yaptınız itirazımız yok ama kaça yaptınız? 83 milyon vatandaş bilmiyor. O zaman bana hangi ahlaktan, hangi hukuk devletinden söz edeceksiniz?

MAHKEMELER ADALET DAĞITMIYOR: İnsanlık tarihi, adaleti sağlama mücadelesi tarihidir. Çünkü bütün peygamberler adaleti sağlamak için görevlendirilmiştir. Bütün düşünürler adalet peşinde koşmuşlardır. Adalet üzerine yazılan şiirler, türküler, romanlar, sinemalar... Mahkemelerin adalet dağıtmadığını biliyoruz.

DEMOKRASİ KAVGASI VERECEĞİZ: Demokrasiyi inşa edeceksek beraber inşa edeceğiz. Kavga ise birlikte bunun kavgasını vereceğiz ama hukuk içinde yapacağız. Ve bütün dünyaya göstereceğiz, biz beraber olduğumuz zaman güçlüyüz ancak. Eğer biz ayrışırsak, kimlik açısından ayrıştı toplum, yok Kürt’tür, Türk’tür, Laz’dır, Çerkes’tir, Arap’tır... Sana ne? Ben anne babamı seçme özgürlüğüne mi sahibim? Herkesin kendi kimliği kendi şerefidir. Bitti, o kadar, nokta. Siyasetin konusu olmaz. İnanç açısından da bizi ayrıştırıyorlar. Alevi, Sünni, Ezidi, Hıristiyan. Sana ne kardeşim, herkesin inancı kendisine ait. Onun çocuğu işsiz mi değil mi? Siyasetin konusu o.