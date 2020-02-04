Deprem milli meseledir

Öztrak, özetle şunları kaydetti:

ÖNERGE REDDEDİLDİ: Genel Başkanımız açıkladı, Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Ne hikmetse buna ilk tepki sayın Bahçeli’den geldi. Deprem milli bir meseledir. Geçtiğimiz hafta, partimizin depremle ilgili verdiği bir önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

PARAVAN GİBİ: Kızılay’ın, bazı şirketlerin alengirli işlerini saklamak amacıyla paravan gibi kullanıldığı anlaşılıyor. 2013’te özelleştirilen Başkent Doğalgaz, 4 Şubat 2016’da statü değişikliğine giderek gayrimenkül yatırım ortaklığı olmuş. Bu imtiyazlı şirket, Kızılay’a 8 milyon dolarlık bir bağış yapıyor. Yaptığı bağışın 75 bin dolarını, Kızılay’a ‘sen kullan’ diyor. Geriye kalan 7 milyon 925 bin doları Ensar Vakfı’na ‘yurt yapmak için gönder’ talimatı veriyor. Bu yurdu Ensar Vakfı ile TÜRGEV’in kurduğu TÜRKEN Vakfı yaptırıyor.