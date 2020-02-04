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04.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Deprem milli meseledir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Deprem milli meseledir

Öztrak,  özetle şunları kaydetti:

ÖNERGE REDDEDİLDİ: Genel Başkanımız açıkladı, Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Ne hikmetse buna ilk tepki sayın Bahçeli’den geldi. Deprem milli bir meseledir. Geçtiğimiz hafta, partimizin depremle ilgili verdiği bir önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

PARAVAN GİBİ: Kızılay’ın, bazı şirketlerin alengirli işlerini saklamak amacıyla paravan gibi kullanıldığı anlaşılıyor. 2013’te özelleştirilen Başkent Doğalgaz, 4 Şubat 2016’da statü değişikliğine giderek gayrimenkül yatırım ortaklığı olmuş.  Bu imtiyazlı şirket, Kızılay’a 8 milyon dolarlık bir bağış yapıyor. Yaptığı bağışın 75 bin dolarını, Kızılay’a ‘sen kullan’ diyor. Geriye kalan 7 milyon 925 bin doları Ensar Vakfı’na ‘yurt yapmak için gönder’ talimatı veriyor. Bu yurdu Ensar Vakfı ile TÜRGEV’in kurduğu TÜRKEN Vakfı yaptırıyor. 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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