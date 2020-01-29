Depremin ardÄ±ndan 5. gÃ¼n... YarÄ±yÄ±l tatili uzatÄ±ldÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ElazÄ±ÄŸ ile Malatya'nÄ±n DoÄŸanyol, PÃ¼tÃ¼rge, Kale ve Battalgazi ilÃ§elerindeki okullarÄ±n 10 Åžubat'ta aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Soylu, beraberinde Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk ile ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Sivrice ilÃ§esinde 6,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan 1348 artÃ§Ä± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°l merkezinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Soylu, "Depremin olduÄŸu dakikadan bu dakikaya kadar ElazÄ±ÄŸ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu dÃ¼zenini zorlayan hiÃ§bir asayiÅŸ olayÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyetle iletmek isterim." dedi.

BANKALAR AKÅžAM AÃ‡IK

Soylu, hem Ã§Ã¶ken hem de yÄ±ktÄ±rÄ±lan binalardaki hak sahiplerine Ã¶demelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n 24.00'e kadar aÃ§Ä±k tutulan bankalardan kendilerine verilen Ã¶deme Ã§eklerini tahsil edebileceklerini kaydetti.

OkullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin ElazÄ±ÄŸ ve Malatya Valisi ile istiÅŸare de bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Soylu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SahanÄ±n durumunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bir taraftan evlerine giremeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var, aÄŸÄ±r hasarlÄ± evler var. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z bu depremden en Ã§ok etkilenenler. Sosyal destekler de gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. OnlarÄ±n kitap ve giysileri evlerde kalmÄ±ÅŸ. Hem Ã¶ÄŸretmenlerin geliÅŸi hem de deprem sebebiyle il ve ilÃ§elerini terk edip baÅŸka yerlerde konaklayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek Ã¶ÄŸretmenlerimiz var."

FIRAT ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° 17 ÅžUBAT'TA AÃ‡ILACAK

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk ile yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmeyi de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a arz ettiklerini vurgulayan Soylu, "ElazÄ±ÄŸ'Ä±n tamamÄ±nda, Malatya'nÄ±n DoÄŸanyol, PÃ¼tÃ¼rge, Kale ve Battalgazi ilÃ§elerinde okullar 10 Åžubat'ta aÃ§Ä±lacak. Ãœniversitelerde de ara tatil var. ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesinde sÄ±navlar ertelenmiÅŸti, 17 Åžubat'ta aÃ§Ä±lacak. Onun iÃ§in bu esnada herhangi bir ertelemeye gerek yok." ifadelerini kullandÄ±.

10 OKUL YIKILACAK

Bakan SÃ¼leyman Soylu, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n genelinde 200'Ã¼n Ã¼zerinde okulda yapÄ±lan inceleme sonucunda 10 okulun yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¼ven Hastanesinin sahibesi NÃ¼khet HanÄ±m, Kolin Ä°nÅŸaatÄ±n sahibi Celal KoloÄŸlu, Final OkullarÄ±nÄ±n sahibi Ä°brahim TaÅŸel, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergun Bey'den istirhamda bulunduk. Bunun yanÄ± sÄ±ra BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±, Konya TSO BaÅŸkanÄ± her biri TÃ¼rk-Ä°ÅŸ 16, diÄŸerleri 24 derslikli ilk Ã¶ÄŸretim okulu olmak Ã¼zere okul yapma konusunda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sevinerek katkÄ±da bulunmayÄ± taahhÃ¼t ettiler. Bu da bizi mutlu etti. Saran Åžirketler Gurubu DoÄŸukent de spor salonu yapma konusunda irade ortaya koydu. Kendilerine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bizim yapmamÄ±z gereken ilk etapta hemen yapÄ±lacak olan okullarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilmek ve eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime aÃ§mak."

"HERKES BÄ°RBÄ°RÄ°NE YARDIMCI OLUYOR"

Soylu, gelen bÃ¼tÃ¼n yardÄ±m ve baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n itinayla hakkaniyet Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"GeÃ§miÅŸ alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan kalan 'acaba ne olacak?' sorusu lÃ¼tfen ElazÄ±ÄŸ ve Malatya Ã¼zerinde spekÃ¼le edilmesin, bizi incitir ve Ã¼zer. Ä°nanÄ±n sahada gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ordusu var. ElazÄ±ÄŸ ve MalatyalÄ±lar Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iradeye sahipler. Herkes birbirine yardÄ±mcÄ± oluyor. Sadece kurumsal bir sÃ¼reÃ§ yÃ¶netilmiyor aynÄ± zamanda ciddi bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k sÃ¼reci de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor."

"100 MÄ°LYON LÄ°RALIK BÄ°R NAKÄ°T DESTEÄžÄ° OLDU"

Gelen baÄŸÄ±ÅŸlara deÄŸinen Soylu, "KÄ±zÄ±laya 27,5 milyon lira, TV8'de 22,5 milyon liralÄ±k SMS toplanmÄ±ÅŸtÄ±, 2 milyon 2250 bin kiÅŸi SMS gÃ¶nderdi. Bu Ã§ok saygÄ±deÄŸer bir ÅŸey. Toplam SMS 27 milyon 652 bin. KÄ±zÄ±laya 27,5 milyon lira, AFAD'a da 72 milyon liralÄ±k yani toplamda 100 milyon liralÄ±k bir nakit desteÄŸi oldu." dedi.

Soylu, tÄ±rlarla gelen yardÄ±mlarÄ±n bin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ tarafÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"IsÄ±tÄ±cÄ±, gÄ±da ve battaniye dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine belki mont olabilir, gÃ¼nlÃ¼k kÄ±ÅŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek onun dÄ±ÅŸÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan veya ilgili kurum ve kuruluÅŸlardan bir talebimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek istiyorum. Ã–zellikle yaÅŸ sebze ve meyve geliyor ama bunlarÄ± zaman bakÄ±mÄ±nda alabilmek ve tÃ¼ketebilmek aÃ§Ä±sÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z var. AÅŸevlerine veriyoruz ama aÅŸevlerimizin de ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± baÅŸka kanallardan karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. IsÄ±tÄ±cÄ± konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, AFAD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla birlikte 10 bin Ä±sÄ±tÄ±cÄ±yÄ± Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±kardÄ±k bugÃ¼n Ã¶ÄŸlenden sonra elimizde olacak."

23 BÄ°N Ã‡ADIR DAÄžITILDI

Gelecek mont, kaban, kazak, kaÅŸkol gibi kÄ±ÅŸlÄ±k giyecekleri daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ± bildiren Soylu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da ÅŸu ana kadar 23 bin 286 Ã§adÄ±r, 52 bin 658 battaniye, 19 bin 565 yatak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. BugÃ¼n akÅŸama kadar tÃ¼m Ã§adÄ±rlar tek tek taranarak eksik ne varsa verilecek. En uzak yerler kÃ¶yler her gÃ¼n iki defa ziyaret edilerek kumanya veriliyor. GÃ¼nde 30 bin kiÅŸiye sÄ±cak aÅŸ Ã§Ä±kÄ±yor, gÃ¼nlÃ¼k 65 bin kiÅŸilik kumanya daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Beslenme ve aÅŸ mekanizmamÄ±zÄ± KÄ±zÄ±lay yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ± gÃ¼nde 50 bin kumanya gÃ¶nderiyor."

Deprem bÃ¶lgesinde kurulacak geÃ§ici konaklama merkezleri sayesinde vatandaÅŸlarÄ±n barÄ±nma sorunun giderileceÄŸini aktaran Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"15-20 gÃ¼n iÃ§erisinde aÄŸÄ±r hasarlÄ± binalarda ve Ã§adÄ±rlarda oturmalarÄ±nÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Åžu anda 2 binin Ã¼zerinde Ã§adÄ±rÄ±mÄ±z boÅŸ. Eski eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastanesinin binasÄ± depremden gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ ÅŸekilde 500 kiÅŸilik yataklÄ± yer hazÄ±rlanmaktadÄ±r. YarÄ±n itibarÄ±yla hazÄ±r olacak. Hazar GÃ¶lÃ¼ etrafÄ±nda 500 kiÅŸilik kamu misafirhanemiz var."

52 CAMÄ°DE 4 BÄ°N 150 KÄ°ÅžÄ° BARINIYOR

Bakan Soylu, il genelinde 52 camide 4 bin 150 kiÅŸi barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 150 din gÃ¶revlisinin depremzedelere manevi destek sunduÄŸunu dile getirerek "AyrÄ±ca depremzedelerin yoÄŸun olarak kaldÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Park'ta Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§adÄ±rÄ± kurulmuÅŸ, burada 10 manevi rehberimiz vatandaÅŸlarla ilgileniyor." dedi.

YAKININI KAYBEDEN AÄ°LELERE 10 BÄ°N LÄ°RA

Depremde hayatlarÄ±nÄ± kaybeden her aileye 10 bin lira, yaralÄ±lara 1000 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"AyrÄ±ca vatandaÅŸÄ±mÄ±za sevk edilen erzak kolisi 26 bin 850 adet. 21 bin 150 kiÅŸiye giyim, 23 bin 152 bebek bezi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Depremden zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±mÄ±zca ÅŸu ana kadar 850 bin lira nakdi yardÄ±mda bulunuldu. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda 30 bin ton kÃ¶mÃ¼r daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla deprem bÃ¶lgesine 44 milyon lira kaynak aktarÄ±ldÄ±. Bunun yarÄ±sÄ± Malatya yarÄ±sÄ± ElazÄ±ÄŸ'a gÃ¶nderildi."

Ã‡ocuklara oyuncak daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ±, bu yaÅŸ grubundakilerin depremin psikolojisinden kurtarmak iÃ§in ekiplerin faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Soylu, internet hizmeti sunma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

JANDARMA YARALI Ä°NEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ADIR KURDU

Soylu, Ã‡evrimtaÅŸ kÃ¶yÃ¼nde hayvanlarÄ±n telef olduÄŸunu aktararak, "TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi hayvanlarÄ± teslim ettik. Depremde yaralanan bir ineÄŸimiz vardÄ± NazlÄ±. JandarmamÄ±z, kalkamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bulunduÄŸu yerde gÃ¼zel bir Ã§adÄ±r yapÄ±ldÄ±. Hepimizin ders alacaÄŸÄ± Ã¶nemli manzaralar var burada. Herkes kendi hassasiyetini Ã§ok farklÄ± ÅŸekilde yansÄ±tÄ±yor." diye konuÅŸtu.

BAKAN KOCA DEPREM BÃ–LGESÄ°NDEKÄ° SAÄžLIK Ã‡ALIÅžMALARINI AKTARDI

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ElazÄ±ÄŸ'daki depremde yaralananlara iliÅŸkin, "Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoÄŸun bakÄ±m olmak Ã¼zere 64 yaralÄ±mÄ±zÄ± servislerimizde takip ediyoruz." dedi.

Bakan Koca, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk ile ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi kriz merkezinde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, depremin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k anlamÄ±nda akut mÃ¼dahale dÃ¶nemini artÄ±k geride bÄ±rakarak, afet planlamasÄ±nÄ±n ikinci evresine odaklanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lk dÃ¶nemde UMKE ve 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaralÄ±larÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±na, hastanelerde gerekli mÃ¼dahalelerin yapÄ±lmasÄ±na odaklandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Koca, ikinci evrede de daha Ã§ok halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruma, hastanelerde kalan yaralÄ±larÄ±n tedavilerinin tamamlanmasÄ±, psikososyal destek baÅŸta olmak Ã¼zere saÄŸlÄ±k hizmetlerinin yÃ¼ksek ulaÅŸÄ±labilirlikle sunulmasÄ±nÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Deprem dolaysÄ±yla 1607 kiÅŸinin yaralÄ± olarak baÅŸvurduÄŸunu, bunlardan 1543'Ã¼nÃ¼n taburcu olduÄŸunu bildiren Koca, "Bu dÃ¶nemde ÅŸu an hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoÄŸun bakÄ±m olmak Ã¼zere 64 yaralÄ±mÄ±zÄ± servislerimizde takip ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Depremde enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 2,5 yaÅŸÄ±ndaki YÃ¼sra YÄ±ldÄ±z ve annesi ile binanÄ±n enkazÄ±ndan 17 saat sonra yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Azize Ã‡elik'in tedavilerine deÄŸinen Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YÃ¼sra bebeÄŸimiz ve annesinin halen yoÄŸun bakÄ±m ÅŸartlarÄ±nda tedavisi devam ediyor. Genel durumlarÄ± iyi. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde serviste takibe alÄ±nacak. Azize Ã‡elik, dÃ¼n itibariyle yoÄŸun bakÄ±mdan servise alÄ±ndÄ±. Kendilerini ziyaret ettim. Genel durumu son derece iyi, bu anlamda ciddi bir sorunu yok."

Toplu yerleÅŸim bÃ¶lgelerinde ve Ã§adÄ±rlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu Ã§adÄ±r kent bÃ¶lgelerinde sahra hastanesi Ã¼nitelerini hÄ±zla oluÅŸturduklarÄ±nÄ± aktaran Koca, ÅŸu ana kadar 9 Ã¼niteyi aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Bu Ã¼niteleri Ã§ocuk hekimi, dahiliye baÅŸta olmak Ã¼zere psikolog ve psikiyatristin yer aldÄ±ÄŸÄ± 24 saat usulÃ¼nce acil ikinci basamak hizmetlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerler olarak planladÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Koca, bu merkezlere mÃ¼racaat eden hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"AFETZEDELER AÃ‡ISINDAN BU DÃ–NEMDE PSÄ°KOSOSYAL DESTEK SON DERECE Ã–NEMLÄ°"

BÃ¼tÃ¼n ilÃ§elerde mobil saÄŸlÄ±k ekipleri oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade eden Koca, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Taburcu etiÄŸimiz hastalara da evde saÄŸlÄ±k hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Åžu an ElazÄ±ÄŸ'da 23, Malatya'da 19 ekiple evde saÄŸlÄ±k hizmetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ElazÄ±ÄŸ'da bu ekip sayÄ±sÄ±nÄ± 30'a Ã§Ä±karmayÄ± planladÄ±k. Ã–zellikle afetzedeler aÃ§Ä±sÄ±ndan bu dÃ¶nemde psikososyal destek son derece Ã¶nemli. Sahra Ã¼nitelerimizde yoÄŸun olarak psikolojik travma korku ve kaygÄ± ÅŸikayetleriyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz."

Bakan Koca, vatandaÅŸlarÄ±n normal yaÅŸantÄ± sÃ¼recine geÃ§iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in proaktif bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olduklarÄ±nÄ±, Ã¶zellikle psikososyal destek iÃ§in eÄŸitim almÄ±ÅŸ meslek elemanlarÄ±nÄ±, Ã§ocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarÄ±nÄ± gÃ¶revlendirdiklerini vurguladÄ±.

ElazÄ±ÄŸ'da Fethi Sekin Åžehir Hastanesi ve Malatya'da eriÅŸkinler iÃ§in Malatya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde, Ã§ocuk depremzedeler iÃ§in de Turgut Ã–zal TÄ±p Merkezi'nde ek hizmet sunumuna baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Koca, riskli gebelere ulaÅŸÄ±larak muayenelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Koca, "Riskli gebeler hastanelerimizdeki anne otellerinde ihtiyaÃ§ olan durumda misafir ediliyor. AyrÄ±ca Ã§adÄ±rlarda kalan hamile ve emziren annelere psikolojik destek amaÃ§lÄ± ebe, hemÅŸire ve psikologdan oluÅŸan destek ekipleri oluÅŸturuldu." diye konuÅŸtu.

"KARBONMONOKSÄ°T ZEHÄ°RLENMELERÄ°NE KARÅžI DÄ°KKATLÄ° OLMAMIZ GEREKÄ°YOR"

Afet durumlarÄ±nda gÃ¼venli su, atÄ±k bertarafÄ± ve haÅŸere artÄ±ÅŸÄ± gibi konularÄ±n yÃ¶netilmesinin Ã¶nemli olduÄŸuna deÄŸinen Koca, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"OlasÄ± bir salgÄ±nÄ±n, enfeksiyon artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in de planlama ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k. Bu anlamda Ã¶ncelikle ÅŸebeke suyunun kullanÄ±labilir olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± incelemek Ã¼zere halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± laboratuvarlarÄ±mÄ±zda ÅŸebeke suyu numuneleri incelendi. Numunelerin ÅŸu an hepsinin normal olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda su depolarÄ±nÄ±n dezenfeksiyonu yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca bÃ¶lgedeki illerde bulunan ambalajlÄ± su tesisleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek ihtiyaÃ§ halinde sevk edilmek Ã¼zere stoklar oluÅŸturuldu. Son olarak Ã¶zellikle Ã§adÄ±r ve konteyner bÃ¶lgelerinde Ä±sÄ±nmak iÃ§in kullanÄ±lan yakÄ±tlara ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± dikkatli olmamÄ±z gerektiÄŸini bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyorum."

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BAKAN KURUM YIKILACAK VE Ä°NÅžA EDÄ°LECEK KONUT SAYISINI AÃ‡IKLADI

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, ElazÄ±ÄŸ merkez, Sivrice ve Maden ilÃ§esinde 58 yÄ±kÄ±k, 568 aÄŸÄ±r, 531 orta hasarlÄ± bina olduÄŸunu, bunlarÄ±n 118'inin acil yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, Malatya'da, Battalgazi, DoÄŸanyol, Kale, PÃ¼tÃ¼rge ve YeÅŸilyurt'ta ise 430 yÄ±kÄ±k, 4 bin 125 aÄŸÄ±r hasarlÄ±, 20 de acil yÄ±kÄ±lacak konut bulunduÄŸunu belirtti.

Bakan Kurum, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk ile ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸinde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, depremin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren devletin bÃ¼tÃ¼n birimleriyle bÃ¶lgede yer aldÄ±klarÄ±nÄ±, sÃ¼rekli teyakkuz halinde vatandaÅŸlarla enkaz alanlarÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BakanlÄ±k olarak ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da toplam bin kiÅŸilik ekiple hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na sÃ¼ratle devam ettiklerini aktaran Kurum, "ElazÄ±ÄŸ merkez, Sivrice ve Maden ilÃ§esinde 58 yÄ±kÄ±k, 568 aÄŸÄ±r, 531 orta hasarlÄ± bina var. Bu binalarÄ±n 118'i acil yÄ±kÄ±lacak. Malatya'da, Battalgazi, DoÄŸanyol, Kale, PÃ¼tÃ¼rge ve YeÅŸilyurt'ta 430 yÄ±kÄ±k, 4 bin 125 aÄŸÄ±r hasarlÄ±, 20 de acil yÄ±kÄ±lacak binamÄ±z var." dedi.

Kurum, tespit ve yÄ±kÄ±m sÃ¼reÃ§lerinin hem BakanlÄ±ÄŸÄ±n teknik elemanlarÄ± hem de Ã¼niversitelerin bilimsel desteÄŸiyle en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ilerlediÄŸini ifade etti.

6 BÄ°N 400 KONUT YAPILACAK

YÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken bir yandan da dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Kurum, ElazÄ±ÄŸ'da Mustafa PaÅŸa ve SÃ¼rsÃ¼rÃ¼ mahallelerinde BakanlÄ±k olarak kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi gerÃ§ekleÅŸtireceklerini, bu kapsamda iki irtibat bÃ¼rosu aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Kurum, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla istiÅŸare ederek, onlarÄ±n hiÃ§bir ÅŸekilde maÄŸdur edilmeyeceÄŸi bir kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini yÃ¶netmek istiyoruz. ElazÄ±ÄŸ'da Mustafa PaÅŸa'da 300, SÃ¼rsÃ¼rÃ¼'de 200, Sivrice'de 350, YemiÅŸlik'te 2 bin ve kÃ¶ylerimizde 1000 olmak Ã¼zere 3 bin 850 yeni konut yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼n ifade etmiÅŸtik. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda 400 rezerv konutumuz var. Onu da Ã¶ncelikli hak sahibi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za vereceÄŸiz."

Malatya'da dÃ¼n incelemelerde bulunduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Kurum, orada da kalÄ±cÄ± konutlarla ilgili sÃ¼rece yÃ¼rÃ¼tmek adÄ±na Malatya merkezde 500, DoÄŸanyol'da 150, Kaleâ€™de 200 ve PÃ¼tÃ¼rge'de 200 olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ilÃ§emizde toplam 550, Malatya geneli kÃ¶y evleri ahÄ±rlÄ± ve ahÄ±rsÄ±z olarak 1500, toplamda ise 2 bin 550 yeni konut yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan Kurum, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da, depremden etkilenen bÃ¶lgemizde yapacaÄŸÄ±mÄ±z kalÄ±cÄ± konutlarÄ±n sayÄ±sÄ± ÅŸu an itibarÄ±yla 6 bin 400. KonutlarÄ±mÄ±z, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." diye konuÅŸtu.

1999'dan bu yana yaÅŸanan depremler sonucu yaptÄ±klarÄ± projelerde Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, DÃ¼zce ve Bolu'da 130 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirdiklerine iÅŸaret eden Kurum, 42 bin 587 kalÄ±cÄ± konut inÅŸa ettiklerini dile getirdi.



"EN KISA SÃœREDE VATANDAÅžLARIMIZIN YARASINI SARACAÄžIZ"

Van, KÃ¼tahya, BingÃ¶l ve Afyon-Dinar depremlerinin ardÄ±ndan TOKÄ° tarafÄ±ndan 7,5 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yaparak 37 bin 734 afet konutu Ã¼rettiklerini ifade eden Kurum, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"1999'dan bu yana depremzede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplam 80 bin 321 kalÄ±cÄ± konut ile sosyal donatÄ±lar ve alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in 110,5 milyar lira harcadÄ±k. 2012'den bugÃ¼ne 1 milyon 350 bin konutun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ yaptÄ±k. BakanlÄ±k olarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde kira yardÄ±mÄ±, hibe, faiz ve kamulaÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda 17 milyar lira destek saÄŸladÄ±k. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda binasÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za vergi ve harÃ§ muafiyeti saÄŸlayarak, yaklaÅŸÄ±k 11 milyarlÄ±k ilave desteÄŸimiz oldu. TOKÄ° eliyle yatÄ±rÄ±m bedeli 32,5 milyar lira olan 149 bin konut Ã¼rettik. DolayÄ±sÄ±yla kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in toplamda 60,5 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Riskli olarak belirlediÄŸimiz alanlar ile yeni yerleÅŸim olarak belirlediÄŸimiz alanlarda da 60 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z devam ediyor."

Kurum, daha Ã¶nce Van'da, BingÃ¶l'de, Afyon'da olduÄŸu gibi ElazÄ±ÄŸ'da da en kÄ±sa sÃ¼rede vatandaÅŸlarÄ±n yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ELAZIÄž VE MALATYA'DA SGK PRÄ°M Ã–DEME SÃœRESÄ° 30 NÄ°SAN'A KADAR UZATILDI

Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da SGK pirim Ã¶deme sÃ¼resini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattÄ±klarÄ±nÄ±, ertelenen pirim borÃ§larÄ±nÄ± da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan SelÃ§uk, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca ile ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸinde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Sivrice merkezli 6,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralÄ±lar sabÄ±r diledi.

Deprem haberinin alÄ±nmasÄ±yla devlet ve millet olarak bÃ¼yÃ¼k bir dayanÄ±ÅŸma Ã¶rneÄŸi iÃ§inde harekete geÃ§ildiÄŸine iÅŸaret eden SelÃ§uk, TÃ¼rkiye Afet MÃ¼dahale PlanÄ± Ã§erÃ§evesinde BakanlÄ±ÄŸa dÃ¶rt temel alanda gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

SelÃ§uk, psikososyal destek hizmetleri, ayni yardÄ±mlarÄ±n depolanmasÄ±, sosyal yardÄ±mlar ve sosyal gÃ¼venlik kurumu hizmetlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirterek, "Bu kapsamda BakanlÄ±k olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za deprem haberi alÄ±r almaz baÅŸladÄ±k. Psikososyal destek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ve psikososyal destek hizmetleri grubunu aktif hale getirdik. Ä°lk andan itibaren gÃ¶revlilerimiz hem Ankara'da AFAD yÃ¶netim merkezinde hem de ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da sahada yerlerini aldÄ±." dedi.

"Depremden etkilenen bÃ¶lgelerimizdeki Ã§ocuk evlerimiz, huzur evlerimiz, engelli bakÄ±m merkezlerimiz gibi BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ait kurum ve kuruluÅŸlarda herhangi bir can kaybÄ± veya hasar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik." diyen SelÃ§uk, bu kurumlarda hizmetlerin devam ettiÄŸini dile getirdi.

"TOPLAM BÄ°N 500'E YAKIN HANEYÄ° ZÄ°YARET ETMÄ°Åž DURUMDAYIZ"

SelÃ§uk, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da 119 ekip ve 600'Ã¼ aÅŸkÄ±n personel ile psikososyal destek hizmetlerini yÃ¼rÃ¼tmeye devam ettiklerini bildirerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Yine sahada da faaliyetlerimizi daha etkin yÃ¼rÃ¼tmek adÄ±na 2 mobil sosyal hizmet merkezimiz devrede. Ã–zellikle depremin Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerindeki olasÄ± negatif izlerini Ã¶nlemek ve azaltma anlamÄ±nda uzmanlarÄ±mÄ±z sahada Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyor. BugÃ¼ne kadar dÃ¼nkÃ¼ verileri de gÃ¼ncelleyince bugÃ¼ne kadar toplam bin 500'e yakÄ±n haneyi ziyaret etmiÅŸ durumdayÄ±z. 5 bin 500'e yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±zla da birebir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±k, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± tespit ederek KÄ±zÄ±lay ve AFAD ile koordineli ÅŸekilde ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya devam ediyoruz. Ailelerimize de hizmet modellerimiz doÄŸrultusunda yardÄ±mcÄ± olmaya devam etmekteyiz."

"8 MÄ°LYON LÄ°RA KAYNAK AKTARDIK"

TÃ¼rkiye Afet Modeli uyarÄ±nca ayni yardÄ±mlarÄ± toplama gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini dile getiren SelÃ§uk, depremin akabinde Malatya ve ElazÄ±ÄŸ'daki sosyal yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸma vakÄ±flarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.

SelÃ§uk, "Kamu ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z, Ã¶zel sektÃ¶r ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan gelen yardÄ±mlarÄ± sÃ¼ratle depolarÄ±mÄ±za yÃ¶nlendirdik. AFAD ve KÄ±zÄ±lay aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ihtiyaÃ§larÄ± daÄŸÄ±tÄ±lmakta. Depremde etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek amacÄ±yla ilk etapta sosyal yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸma vakÄ±flarÄ±mÄ±zca kullanÄ±lmak Ã¼zere 8 milyon lira kaynak aktardÄ±k. Ä°lerleyen gÃ¼nlerde de ihtiyaca binaen bu kaynak aktarÄ±mÄ± devam ettirilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ERTELENEN PRÄ°M BORÃ‡LARINA TAKSÄ°TLENDÄ°RME

SelÃ§uk, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu olarak da ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸlerini gÃ¼vende tutabilmek ve iÅŸ verenlerin yanÄ±nda olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da SGK pirim Ã¶deme sÃ¼resini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattÄ±k. Ertelenen pirim borÃ§larÄ±nÄ± da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanÄ± olacak. Ä°ÅŸsizlik Ã¶deneÄŸini de Ã¶ne Ã§ekerek 31 Ocak'ta Ã¶demeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z. DiÄŸer bir konu da depremde etkilenen ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n prim borÃ§larÄ±na, katÄ±lÄ±m payÄ± Ã¶demeksizin saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸabilecekler." ifadelerini kullanan SelÃ§uk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir de tÃ¼m genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±larÄ±mÄ±z ve bunlarÄ±n bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z muayene, ilaÃ§, optik, ortez ve protez, bÃ¼tÃ¼n diÄŸer tÄ±bbi malzemelerde de katÄ±lÄ±m paylarÄ±nÄ± 30 Nisan 2020 tarihine kadar almayacaÄŸÄ±z. DolaysÄ±yla ihtiyaÃ§ duyulan reÃ§eteli ilaÃ§larda anlaÅŸmalÄ± eczanelerden diÄŸer tÄ±bbi malzemeler de anlaÅŸmalÄ± firmalardan Ã¼cretsiz temin edilebilecek. Yine dÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kararla ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da iÅŸsizlik Ã¶deneÄŸi Ã¶demelerimizi de Ã¶ne Ã§ekmiÅŸ durumdayÄ±z. Bu Ã¶demeleri de 31 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Gelecek haftaydÄ±, bir hafta Ã¶ne almÄ±ÅŸ olduk. Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶rdÃ¼k ki, Ã¼lkemizde gerÃ§ekleÅŸen her tÃ¼rlÃ¼ afete karÅŸÄ± daha Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re daha Ã§ok hazÄ±rlÄ±klÄ±, Ã§ok daha tedbirli bir durumdayÄ±z. BakanlÄ±klar, bÃ¼tÃ¼n kurumlar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, herkes Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde koordine olarak, elinden geleni yapmaya uÄŸraÅŸÄ±yor."

Sadece bu bÃ¶lgeden deÄŸil TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen arama kurtarma gÃ¶revlilerinin de canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken SelÃ§uk, baÄŸÄ±ÅŸta bulunan tÃ¼m vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r etti.

SelÃ§uk, bir daha bÃ¶yle acÄ±lar yaÅŸanmamasÄ± temennisinde bulunarak, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmak iÃ§in bÃ¶lgede olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

BÃ¶lgede olmaya devam edeceklerini dile getiren Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± SelÃ§uk, yaralÄ±lara acil ÅŸifa, vatandaÅŸlara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

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