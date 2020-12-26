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26.12.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Dernek maddesinde değişiklik yapıldı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nde değişiklik yapıldı.

Dernek maddesinde değişiklik yapıldı
BAHAR ATAKAN Ankara

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen teklifin derneklerle ilgili 12. maddesinde AK Parti’nin değişiklik önergesi kabul edildi. Maddeye göre; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacaklar.

Dernek organlarına seçildikten sonra bu suçlardan mahkum edilenlerin görevi sona erecek.

Önergeyle maddeye, “Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu fıkra hükümleri uygulanması” ifadesi eklendi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında teklifin Avukatlar Kanunu ve Dernekler Kanunu’na yönelik düzenlemelerine muhalefetten eleştiri gelmişti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, muhalefetin itirazlarını dikkate aldıklarını belirtmişti.

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