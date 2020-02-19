Destici’den HDP’ye tepki

Destici, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “En son Amerikan hava kuvvetlerinin finanse ettiği bilinen RAND Corporation’ın raporu açıklandı. Burada Türkiye’nin yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalabileceğine ilişkin bir takım imalarda bulunuldu.



Bu raporun gayesinin, Türk ordusunun itibarını zayıflatmak, moralini bozmak olduğunu düşünüyorum.” TBMM çatısı altında bazı milletvekillerinin teröre destek verdiğinin bilindiğini söyleyen Destici şöyle devam etti: “HDP’li bir sözde milletvekilinin aracında PKK’lı teröristin yakalanması en son örnektir. Çünkü PKK eşittir HDP’dir. Teröre destek veren, PKK’nın kendisi olan HDP hâlâ nasıl açıktır? Hâlâ nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir?”