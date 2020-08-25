DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan corona virüse yakalandı

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.