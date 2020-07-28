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28.07.2020 - 16:40 |

Son dakika! Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Bugünkü CHP'nin Atatürk'le hiçbir bağlantısı kalmamıştır." dedi.

Son dakika! Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur" dedi.

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