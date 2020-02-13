‘Devlete ulaşmanın yolunu kısaltabiliriz’

Konuşmasında Suriye’de yaşanan gelişmelere de değinen Şentop, son haftalarda elem verici olaylar yaşandığını bildirerek “Esad ordusu Türk askerine saldırmakla el bombasının pimini çekmiştir. Bundan sonra olacakların sorumluluğu Türkiye’de değildir. Bizim insani dramı sona erdirmek ve sivil kayıpları azaltmak için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bundan sonra sorun sahada çözülecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilecekleri iletişim mekanizmaları oluşturduklarını belirtti. CİMER’e 3 milyon 138 bin başvuru yapıldığını, başvurulara yanıt verilme ortalamasının ise 14 gün olduğunu kaydetti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ise, Dilekçe Komisyonu’na 27. Yasama Dönemi’nde yapılan başvuruların yüzde 76’sının erkeklerden, yüzde 23’ünün kadınlardan, yüzde 1’nin ise tüzel kişilerden geldiğini ve bunların yaklaşık yüzde 90’ından fazlasının karara bağlandığını ifade etti.

Çalıştay’da “demokrasi kültürünün güçlenmesi, yasama kalitesinin artırılması ve parlamento faaliyetlerine katkılarından dolayı” bazı bakan, bakan yardımcısı ve gazetecilere plaket verildi. Milliyet gazetesi TBMM Büro Şefi Önder Yılmaz ile Demirören Haber Ajansı Parlamento Muhabiri Besti Karalar da Komisyon Başkanı Belma Satır’dan plaketlerini aldı.