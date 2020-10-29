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29.10.2020 - 20:06 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde Yukarı Karabağ konusu ele alındı.

 

Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.
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