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28.05.2020 - 21:16 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, ayrıca Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuFahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu. Son 24 saatte 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 124 bin 369 oldu.
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