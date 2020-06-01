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01.06.2020 - 22:38 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı ile telefonla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile telefonla görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Sivas'ta cenaze aracı devrildiSivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı, Sivas-Erzincan kara yolunun Piredere köyü mevkisinde şarampole devrildi.
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