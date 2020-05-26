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26.05.2020 - 20:41 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Afrika Günü' makalesi kıta basınında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Afrika Günü dolayısıyla kaleme aldığı "Afrika'yla Birlik Şimdi Her Zamankinden Daha Gerekli" başlıklı makale, başta Senegal olmak üzere kıta basınında geniş yer buldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Afrika Günü' makalesi kıta basınında

Çavuşoğlu'nun, Afrika'nın birlik içinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üstesinden geleceğine inancını vurguladığı makale, Senegal'in ana akım medyalarından Le Soleil, Dakaractu dahil birçok basın organında yayımlandı.

Çad, Gine, Benin, Mali dahil birçok ülkenin gazete ve internet basın organları da makaleye yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, dünkü makalesinde, "Afrika'nın, yalnız kendi halkının refahına değil, önümüzdeki yılların dünya düzenine de büyük katkı sağlayacağına, Türkiye-Afrika ortaklığının da, dayanışmanın daha fazla önem kazanacağı salgın sonrası yeni düzende örnek gösterileceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullanarak Kovid-19 salgınının dünyanın her yerinde ortaya çıkardığı olağanüstü koşulların, bu yıl Afrika Günü'nün simgelediği dayanışmayı daha da anlamlı kıldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun Afrika Günü makalesi kıta basınında



Tüm Afrikalıların Afrika Günü'nü kutlayan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin salgın hastalıklarla mücadele konusundaki deneyimleri sayesinde Kovid-19 için gerekli önlemleri zamanlıca aldığını kaydederek, Türkiye'nin dost Afrika ülkelerinden gelen ve gelecek yardım taleplerine imkanlar ölçüsünde ve en kısa sürede yanıt vermeye çalıştığını ifade etti.

Evinin balkonundan göle dönen caddeye olta attıEdirne'de dolu ile birlikte başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Abdurrahman Mahallesi'nde bir vatandaşın evin balkonundan göle dönen caddeye olta atığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
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