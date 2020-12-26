Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın Borno Eyaleti’ndeki Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.