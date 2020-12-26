MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısına kınama
ABONE OL
26.12.2020 - 15:47 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde en az 7 kişinin ölümüne neden olan Boko Haram terör örgütünün saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın Borno Eyaleti’ndeki Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

Son dakika: Arazi kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var...Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Fırına gidiyorum' dedi cezayı yedi

'Fırına gidiyorum' dedi cezayı yedi

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

KKTC, 46 yıl sonra 14 şehidini daha toprağa verdi

KKTC, 46 yıl sonra 14 şehidini daha toprağa verdi

Sıradaki Haber