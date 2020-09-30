MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
ABONE OL
30.09.2020 - 22:51 | | AA

Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Bozer'in vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada ''Prof. Dr. Bozer, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde ülkemizin resmi olarak AB’ye tam üyelik başvurusunu yapmış olup, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadığı bu rolle her zaman hatırlanacaktır. Prof. Dr. Bozer’in kederli ailesine Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı camiası olarak başsağlığı ve sabır diliyor, hatırasını tazimle yad ediyoruz.'' ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün hain planı ortaya çıktı! TSK'den attırmak için talimatname hazırlamışlar

FETÖ'nün hain planı ortaya çıktı! TSK'den attırmak için talimatname hazırlamışlar

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Sıradaki Haber