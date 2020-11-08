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08.11.2020 - 12:22 | | AA

Dışişleri: Seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gine'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Alpha Condé'yi tebrik ederek, seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diledi.

Dışişleri: Seçim sonuçlarının Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gine’de 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçları 7 Kasım’da Gine Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Alpha Condé’yi tebrik ediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin toplumsal uzlaşı temelinde ve Gine halkının beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz" denildi.

Yanında oturup taciz etti, telefonunu çaldıŞişli'de yanına oturarak tacizde bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçtığı iddia edilen kişiyi vatandaşlar kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli bir hafta sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
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