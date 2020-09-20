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20.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dışişleri’nden Rus mahkeme kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, bir Rus mahkemesinin Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına ilişkin, “Kırım Yarımadası’nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir” ifadesini kullandı.

Dışişleri’nden Rus mahkeme kararına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir Rus mahkemesince 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül’de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarları’na yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kırım Yarımadası’nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir. Türkiye, Kırım’ın gayrimeşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir.”

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